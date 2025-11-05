Стало известно, что использовал отравитель родственников из Подмосковья

05 ноября 2025, 18:46

РЕН ТВ: Отравитель родственников из Балашихи Миссюра использовал соль

Фото: istockphoto/blinow61

Житель подмосковной Балашихи Артём Миссюра, которого обвиняют в отравлении родственников и друзей, пытался убить мать своей невесты, подсыпав в соль яд. Об этом сообщает РЕН ТВ.