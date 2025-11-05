Стало известно, что использовал отравитель родственников из Подмосковья
Житель подмосковной Балашихи Артём Миссюра, которого обвиняют в отравлении родственников и друзей, пытался убить мать своей невесты, подсыпав в соль яд. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, молодой человек подарил будущей теще рулет, кулич и упаковку соли, но женщина вспомнила, что бабушка Миссюры жаловалась на странный солевой привкус, и, посчитав подарок плохой приметой, не стала его пробовать.
Впоследствии выяснилось, что в соли находился медикамент, применяемый при сердечно‑сосудистых заболеваниях.
Миссюру задержали 19 июля 2024 года. Ему предъявили обвинения в убийстве двух людей, бабушки и друга детства, и в покушениях на семь человек: родителей, сестру, девушку и нескольких друзей.
