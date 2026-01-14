«Молюсь»: Отравитель из Балашихи попросил прощения у тех, кого пытался убить
Фигурант дела об отравлениях в Балашихе принёс извинения в ходе суда
В суде серийный отравитель из Балашихи Артём Миссюра извинился перед жертвами. Информацию передаёт РЕН ТВ.
Миссюра полностью признал вину. Он пояснил, что изначально хотел навредить только отчиму, который, по его словам, оказывал на него сильное давление.
«Я хотел бы принести свои глубочайшие, искренние извинения всем людям, которые физически или душевно пострадали от моих действий или недействий. Особенно тем, которые потеряли родного, близкого человека. Молюсь и надеюсь, что когда-нибудь их душевные раны смогут зажить», — заявил отравитель.Следствие задержало 25-летнего мужчину 19 июля 2024 года. Установлено, что он подсыпал родственникам в пищу опасные химические вещества, чтобы их отравить. Миссуру считают причастным к убийству друга и бабушки. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство семи человек.