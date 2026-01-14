«Молюсь»: Отравитель из Балашихи попросил прощения у тех, кого пытался убить

14 января 2026, 15:21

Фигурант дела об отравлениях в Балашихе принёс извинения в ходе суда

Фото: Istock/AMilkin

В суде серийный отравитель из Балашихи Артём Миссюра извинился перед жертвами. Информацию передаёт РЕН ТВ.





Миссюра полностью признал вину. Он пояснил, что изначально хотел навредить только отчиму, который, по его словам, оказывал на него сильное давление.

«Я хотел бы принести свои глубочайшие, искренние извинения всем людям, которые физически или душевно пострадали от моих действий или недействий. Особенно тем, которые потеряли родного, близкого человека. Молюсь и надеюсь, что когда-нибудь их душевные раны смогут зажить», — заявил отравитель.