В Британии лжеэскортница травила и грабила состоятельных клиентов
Румынка Адина Михай призналась в отравлениях бизнесменов в Великобритании. Женщина использовала схему с ложным эскортом: маскируясь под проститутку, она получала доступ в жилища обеспеченных мужчин.
Как сообщает Telegraph, во время встречи Михай добавляла в спиртные напитки жертв транквилизатор, известный как «наркотик для изнасилования». После того как мужчины теряли сознание, злоумышленница похищала наличные деньги и ювелирные изделия. В это время её подельник Мадалин Думитру находился снаружи и обеспечивал прикрытие.
Первой жертвой преступной схемы оказался 83‑летний миллионер Малкольм Кинг — его тело обнаружили в августе 2024 года в собственном доме. Вторым погибшим является управляющий директор компании по остеклению 37‑летний Гэри Моуат. Труп мужчины нашли в июле 2025 года при обстоятельствах, схожих с первым случаем.
Правоохранительные органы полагают, что пара причастна минимум к четырём эпизодам с применением отравляющих веществ. Часть пострадавших выжила, но лишилась ценностей. Задержание Адины Михай и Мадалина Думитру произошло в момент, когда они пытались уйти из дома пятого предполагаемого «клиента».
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