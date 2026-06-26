В Британии лжеэскортница травила и грабила состоятельных клиентов

26 июня 2026, 06:28

Фото: istockphoto/Motortion

Румынка Адина Михай призналась в отравлениях бизнесменов в Великобритании. Женщина использовала схему с ложным эскортом: маскируясь под проститутку, она получала доступ в жилища обеспеченных мужчин.