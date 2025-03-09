Защита Александры Митрошиной просит отправить её под домашний арест

Александра Митрошина (фото: Telegram @mitroshinablogging)
Сторона защиты блогера Александры Митрошиной, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, просит суд назначить ей домашний арест, а не содержание под стражей, поскольку она полностью признала свою вину. Об этом сообщил адвокат Михаил Мушаилов в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что блогер полностью признала вину, готова сотрудничать со следствием и не представляет общественной опасности. В связи с этим защита будет требовать избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.
Александру Митрошину задержали за долг перед налоговой в размере 127 миллионов рублей. Блогер частично легализовала деньги, купив недвижимость в Москве. Её задержали в аэропорту, когда она прилетела в Сочи из Дубая.
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Александру Митрошину задержали за долг перед налоговой в размере 127 миллионов рублей. Блогер частично легализовала деньги, купив недвижимость в Москве. Её задержали в аэропорту, когда она прилетела в Сочи из Дубая.
История блогера-миллионника напоминает случившееся с «королевой марафонов» Еленой Блиновской.
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Анастасия Чинкова