Появились новые подробности похищения пятилетнего мальчика в Новокузнецке
Появились новые подробности похищения пятилетнего мальчика, которого накануне вечером в Новокузнецке увёл с улицы незнакомец. Как сообщает Telegram-канал Mash, 35-летний мужчина несколько дней подряд караулил ребёнка у его дома.
В день похищения у мальчика сломался самокат, и злоумышленник воспользовался этим: предложил помощь, взял малыша на руки и унёс к себе в квартиру, которая находится примерно в трёх километрах.
По пути он перевёл ребёнка через железнодорожные пути и реку в район промышленных складов и гаражей. В жилище похититель накормил жертву мороженым, уложил спать, а утром сделал ему чай с бутербродами и включил мультфильмы.
Когда силовики прибыли на место, они проникли в квартиру через окно и освободили ребёнка. В момент задержания подозреваемый находился дома в одних трусах. Сам мужчина был пьян, ранее он уже имел судимости. Сейчас он даёт показания на допросе, мальчик не пострадал.
Читайте также: