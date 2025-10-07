Появились новые подробности поиска семьи Усольцевых в лесах Красноярского края
Поиски пропавшей семьи Усольцевых в лесах Красноярского края продолжаются, несмотря на сложные погодные условия. Об этом информирует МЧС Красноярского края в своем Telegram-канале.
В регионе выпал снег, температура резко упала, а сильный ветер создает опасные условия для работы спасателей.
Вертолеты не могут подняться в воздух, а использование беспилотников невозможно. Спасатели и волонтеры теперь ищут семью Усольцевых на квадроциклах и пешком. С начала поисков проверили 278 квадратных километров лесного массива и 398 километров троп и дорог, но никаких следов супругов и их дочери не нашли.
Семья пропала больше недели назад. Экстренные службы выражают опасения, что холод может стать серьезной угрозой для жизни людей, оказавшихся в тайге.
