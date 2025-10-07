Появились новые подробности поиска семьи Усольцевых в лесах Красноярского края

07 октября 2025, 08:43

Поиски пропавшей семьи Усольцевых в лесах Красноярского края продолжаются

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Поиски пропавшей семьи Усольцевых в лесах Красноярского края продолжаются, несмотря на сложные погодные условия. Об этом информирует МЧС Красноярского края в своем Telegram-канале.