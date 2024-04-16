В суд подали апелляцию по приговору террористке Дарье Треповой*

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев
В Апелляционный военный суд оступили жалобы защиты и апелляционное представление прокуратуры на приговор Дарье Треповой*. Об этом информирует РИА Новости.
«В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора Генеральной прокуратуры РФ», — сообщил изданию источник в суде.Отмечается, что дату рассмотрения еще не назначили.
Наполним, 2 апреля 2023 года в петербургском кафе произошел теракт. В ходе творческого вечера Трепова* вручила начиненную взрывчаткой статуэтку военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин), а через пару минут в здании произошел взрыв. Преступница была задержана на следующий день.
25 января 2024 года террористку приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что последний фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Алина Юрчак