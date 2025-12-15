Появились новые подробности в деле нападения подростка на учителя в Петербурге
В Петербурге школьник напал на учителя после замечания о времени занятия
Ученик напал на учителя в школе Петербурга из-за замечания о том, что он пришел на консультацию в неположенное время. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.
Ранее «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленинградской области сообщала, что утром 15 декабря ученик напал с ножом на 29-летнего педагога в школе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
«После произошедшего мальчик попытался покончить с собой, однако его действия успели предотвратить правоохранители. Пострадавшая была доставлена в больницу», — говорится в материале.
Известно, что учитель получила ранения рук, пытаясь выхватить нож у подростка, после этого она смогла выбежать из кабинета и спуститься к посту охраны.
«Исправлять оценки школьник должен был после уроков, но он пришёл в 07:00. Педагог напомнила о договорённости с матерью ученика по поводу вечернего времени», — рассказал собеседник RT.
Источник добавил, что учительница всё же дала школьнику задание, а сама села проверять тетради. В какой-то момент парень напал на неё, нанеся удары сзади и в область груди.