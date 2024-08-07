Появились новые подробности взрыва в доме в Нижнем Тагиле

Фото: пресс-служба МЧС России
Взрыв в доме Нижнего Тагила, в результате которого погибли десять человек, включая детей, произошел из-за ненадлежащего техобслуживания. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.
«По уголовному делу об обрушении подъездов многоквартирного жилого дома в Нижнем Тагиле сотрудникам газовой службы предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества», — сказано в публикации в Telegram.
В ведомстве добавили, что троим работникам службы газа предъявили обвинение, уже сегодня им изберут меру пресечения. По информации следствия, газовоздушная смесь скопилась и воспламенилась из-за ненадлежащего качества услуг.
Трагедия произошла 1 августа, когда на Сибирской улице обрушились два подъезда жилого дома.
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Никита Кротов