В Россию вернулись задержанные за сбор ящериц на Шри-Ланке туристы
Российские туристы, которых в августе прошлого года задержали на Шри-Ланке по обвинению в похищении 187 ящериц и муравьёв, спустя год вернулись в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 17-летнего Савелия и его 21-летнего друга Николая задержали после того, как власти Шри-Ланки заподозрили их в попытке незаконного вывоза животных из страны. По местным законам за подобное нарушение им грозило до 20 лет тюремного заключения или крупный штраф.
Парни провели на острове под арестом весь год, пока длилось расследование. Но три дня назад они благополучно вернулись на родину. Российским туристам удалось избежать тюремного заключения и отделаться штрафом.
В возвращении россиян сыграли ключевую роль Посольство России на Шри-Ланке и Министерство иностранных дел РФ.
Читайте также: