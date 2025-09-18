В Россию вернулись задержанные за сбор ящериц на Шри-Ланке туристы

18 сентября 2025, 14:02

Фото: iStock/Choreograph

Российские туристы, которых в августе прошлого года задержали на Шри-Ланке по обвинению в похищении 187 ящериц и муравьёв, спустя год вернулись в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.