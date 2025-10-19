В Лувре после ограбления началась паника среди посетителей
Среди посетителей Лувра после ограбления началась паника. Об этом пишет газета Le Parisien, ссылаясь на одного из очевидцев.
По его словам, во время эвакуации люди вели себя неорганизованно: бегали и стучались в закрытые стеклянные двери, пытаясь выбраться из здания.
Напомним, в это воскресенье, 19 октября, в главный музей Парижа вторглись грабители. Четверо неизвестных в масках и форме рабочих пробрались через здание, возле которого велись строительные работы. С помощью автоподъемника они поднялись к окнам на втором этаже, ведущим в галерею Аполлона. Двое из воров проникли внутрь, пока их подельники ждали снаружи на скутерах.
Все они похитили девять драгоценностей, принадлежавших императорской чете Наполеону и Жозефине, в том числе колье, брошь и диадему. При этом нетронутым остался самый крупный бриллиант из этой коллекции — «Регент». Преступники скрылись, обронив сломанную корону жены императора Наполеона III.
Читайте также: