В Лувре после ограбления началась паника среди посетителей

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Среди посетителей Лувра после ограбления началась паника. Об этом пишет газета Le Parisien, ссылаясь на одного из очевидцев.



По его словам, во время эвакуации люди вели себя неорганизованно: бегали и стучались в закрытые стеклянные двери, пытаясь выбраться из здания.

Напомним, в это воскресенье, 19 октября, в главный музей Парижа вторглись грабители. Четверо неизвестных в масках и форме рабочих пробрались через здание, возле которого велись строительные работы. С помощью автоподъемника они поднялись к окнам на втором этаже, ведущим в галерею Аполлона. Двое из воров проникли внутрь, пока их подельники ждали снаружи на скутерах.

Все они похитили девять драгоценностей, принадлежавших императорской чете Наполеону и Жозефине, в том числе колье, брошь и диадему. При этом нетронутым остался самый крупный бриллиант из этой коллекции — «Регент». Преступники скрылись, обронив сломанную корону жены императора Наполеона III.

