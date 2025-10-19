В парижском Лувре произошло ограбление, музей закрыли
Музей Лувр в Париже ограбили. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати, слова которой приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».
Рано утром в воскресенье в музее произошло ограбление. После инцидента музей закрыли на весь день, на месте работают сотрудники полиции и другие силовые ведомства.
По словам Дати, пострадавших в результате происшествия нет. Министр лично присутствует на месте вместе с сотрудниками музея и правоохранителями.
Какие именно предметы похитили злоумышленники, пока не сообщается. Расследование продолжается.
По данным газеты Le Parisien, несколько вооружённых грабителей разбили окна в главном парижском музее и похитили ювелирные украшения. Им удалось скрыться с места происшествия.
