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В Шатуре росгвардейцы задержали угонщика-рецидивиста

07 февраля 2024, 12:31
Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Мужчину, пытающегося угнать чужую машину, задержали сотрудник вневедомственной охраны. Инцидент произошёл на улице Радченко в Шатуре, сообщает пресс-служба Росгрвардии Московской области.
«Росгвардейцам поступило сообщение, что неизвестный вскрыл замок на чужом легковом автомобиле и проник в салон. Однако завести двигатель угонщик не успел — его задержали на месте преступления и передали полиции», — говорится в сообщении.
Задержанным оказался 27-летний местный житель. Он рассказал, что собирался сдать угнанную машину на металлолом. Полиция выяснила, что ранее этого человека уже судили за аналогичное преступление.


По факту попытки угона проводится проверка.

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#шатура
#угон
#криминал
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В Подмосковье совершили тройное убийство пенсионерок
Неизвестный убил трёх пенсионерок в частном доме в Подмосковье
07 февраля 2024, 12:36

Фото: iStock/ipopba

В подмосковном частном доме неизвестный расправился в тремя пенсионерками, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, трагедия произошла в деревне Свитино, которая расположена в Наро-Фоминском городском округе Московской области.

Трупы трёх пожилых женщин обнаружили сегодня, однако, предположительно, их застрелили ещё 5 февраля.

Иных подробностей о совершённом преступлении пока нет.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге молодой мужчина с размаху ударил пенсионерку кулаком в лицо, забрал у неё телефон и скрылся. Преступника быстро задержали. Он находился в нетрезвом состоянии и рассказал, что продал украденный телефон у метро за несколько тысяч рублей.

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#подмосковье
#убийство
#пенсионерка
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Тело парня с перилами в голове обнаружили в подъезде Санкт-Петербурга
07 февраля 2024, 11:59

Фото: iStock/gorodenkoff

В петербургском подъезде обнаружили тело парня с воткнутыми в голову перилами, об этом стало известно 78.RU.
По информации СМИ, звонок в полицию поступил 6 февраля от жительницы одного из домов на улице Марата, расположенных в центре Санкт-Петербурга. Она рассказала, что нашла в подъезде тело молодого человека, который лежит в луже крови, а из его головы торчит предмет, похожий на лопату.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что парень упал вниз с первого этажа, а сверху на него обрушились перила.

Как удалось выяснить 78.RU, в квартире на верхнем этаже проходила вечеринка. Каким образом парень мог рухнуть вниз вместе с перилами — сейчас устанавливается.

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#санкт-петербург
#смерть
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В центре Петербурга молодой отморозок избил и ограбил 71-летнюю даму - видео
В центре Петербурга избили и ограбили пенсионерку
07 февраля 2024, 11:57

Фото: istockphoto/Thomasaf

В историческом центре Санкт-Петербурга отмечен вопиющий факт: молодой мужчина сбил с ног ударом кулака пожилую женщину, после чего забрал у неё телефон и скрылся.
Инцидент произошёл на Кирочной улице (ранее — 4-я Артиллерийская линия). На кадрах видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом «Mash на Мойке», видно, как молодой подонок подходит к не спеша идущей женщине сзади и с размаху бьёт её кулаком в лицо. Пенсионерка упала, как подкошенная. Преступник забрал у неё телефон и убежал. После происшедшего даме пришлось обратиться к медикам — у неё диагностирован перелом руки.

Задержали негодяя быстро, по горячим следам. На допросе явно нетрезвый мужчина рассказал, что сбыл телефон за несколько тысяч рублей каким-то алкашам у Площади Восстания. Полицейские выяснили, что 31-летний уроженец Сертолова, что в Ленинградской области, ранее уже был судим. За новое преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.

Правоохранители считают, что отморозку повезло в том, что петербуржская мадам оказалась крепче, чем выглядела и не получила более серьёзных травм. Ударом такой силы можно даже убить человека, отмечают судебные медики.





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#преступление
#телефон
#пенсионерка
#инцидент
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#мужчина
#медики
#санкт-петербург
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Мужчина угрожал взорвать «рассадник венерических заболеваний» в Абакане
Мужчина угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер в Абакане
07 февраля 2024, 11:38

Фото: iStock/aerogondo

В Абакане мужчина пришёл к дверям кожно-венерологического диспансера с тротиловой шашкой и пригрозил его взорвать, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, около трёх часов дня 6 февраля 46-летний местный житель пришёл к дверям медицинского учреждения, поднял вверх предмет, на котором было написано «тротиловая шашка», и заявил, что сейчас взорвёт этот «рассадник венерических заболеваний».

К месту происшествия быстро прибыли силовики, которые задержали мужчину и отобрали у него оказавшуюся муляжом взрывчатку.

С какой целью мужчина устроил этот спектакль — сейчас устанавливается. Предположительно, он сам заразился венерическим заболеванием и оказался крайне недоволен увиденным в анализах.

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#взрыв
#заболевания
#полиция
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В Крыму таможенники конфисковали раритетный автомобиль «Бентли»
07 февраля 2024, 11:26

Фото: iStock/djedzura

В Крыму сотрудники таможенной службы конфисковали раритетный автомобиль Bentley Turbo R, он передан в доход государства. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, раритетный автомобиль в Россию ввез американский гражданин еще в 2015 году через пункт пропуска Джанкой. После этого «Бентли» нужно было либо вывезти обратно, либо оформить на него соответствующие документы. Однако американец уехал, а автомобиль оставил доверенному лицу.

Таможенники выяснили, что автомобиль так и не зарегистрировали, и задержали его. После этого, по решению суда, машина была передана в доход государства.

Ранее сообщалось, что федеральная таможенная служба России обнаружила 600 бутылок контрабандного алкоголя в тайнике судна из Южной Кореи, которые спрятал один из матросов.

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#автомобиль
#фсб
#документы
#пропуска
#служба
#машина
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В ЕАО провели массовые задержания последователей «Свидетелей Иеговы»*
07 февраля 2024, 10:59

Фото: iStock/Rawf8

Массовые задержания адептов «Свидетелей Иеговы»* прошли в ЕАО, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, правоохранители в Еврейской автономной области инициировали после возбуждения уголовного дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Несмотря на запрет деятельности «Свидетелей Иеговы»*, сектанты всё же продолжили вербовать новых последователей.

В частности, адепты пропагандируют отказ от переливания крови, даже если без процедуры над человеком нависает угроза смерти. Именно такой документ был найден при обысках в квартире сектанта.

Силовики также обнаружили массу запрещённой литературы и листовок.

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*Организация, признанная экстремистской на территории РФ
#полиция
#задержание
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Японский чиновник предположил: застрявшие во льдах косатки смогли выбраться
07 февраля 2024, 10:11

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ВНИРО

Скорее всего, стая косаток, попавшая в природную ловушку около острова Хоккайдо, смогла благополучно выбраться из ледового плена. Такое предположение высказал муниципальный чиновник из города Раусу.
Именно в районе этого населённого пункта были ранее замечены морские хищники, терпящие бедствие, напоминает газета Sankei. Стая косаток количеством около десяти особей застряла в дрейфующем льду примерно в километре от берега. Российское посольство в Токио предлагало конкретные шаги по спасению животных. Однако, по словам сотрудника городской управы Раусу, помощь им не потребовалась.

Чиновник рассказал, что сотрудники береговой охраны внимательно осмотрели место, где ранее обнаружили пленённых косаток, но увидели только дрейфующий лёд, в котором стало намного больше зазоров и трещин. Предполагается, что киты смогли выбраться на открытую воду. Представитель городских властей не исключил, что стая может попасть в новую ледовую ловушку, но с облегчением констатировал, что это произойдёт уже не в их районе.

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#помощь
#сотрудники
#посольство
#япония
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Под окнами многоэтажки в Петербурге нашли бездыханное тело школьника
07 февраля 2024, 10:08

Фото: iStock/Soumen Hazra

Под окнами высотного дома в Санкт-Петербурге обнаружили труп подростка, об этом сообщает «Агентство журналистских расследований».
По информации СМИ, труп 16-летнего школьника под окнами восемнадцатиэтажного дома обнаружила случайная прохожая. Эта произошло поздно вечером 6 февраля.

Местная жительница незамедлительно сообщила о подростке в экстренные службы, однако, прибывшие на место происшествия медики уже не смогли ему помочь.

В агентстве выяснили, что погибший школьник жил с опекуном и её сыном. Родная мать школьника живёт в Бурятии, она была лишена родительских прав.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти подростка.

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#санкт-петербург
#подросток
#смерть
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Карлсон не чувствует вины за предстоящее интервью с Путиным
07 февраля 2024, 09:58

Фото: iStock/rarrarorro

Американский журналист Такер Карлсон не считает себя виноватым за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что это не делает его предателем своей страны.
«Почему я должен чувствовать себя виноватым, будто я предал мою страну? Я нахожусь в прекрасном городе, и мне все равно», - сказал Карлсон телеканалу РЕН ТВ.

Такер Карлсон, впервые посетивший Россию, уже почти неделю находится в Москве. За это время он посетил спектакль «Спартак» в Большом театре. Журналист известен своей критикой политики президента США Джо Байдена, ранее отмечал, что действия хозяина Белого дома могут привести к глобальному конфликту.

В 2023 году власти США запретили ему брать интервью у Путина. Уже известно, что в этот раз ему получится выполнить свою мечту и все-таки проинтервьюировать российского лидера.

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