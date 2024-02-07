В Шатуре росгвардейцы задержали угонщика-рецидивиста

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
Мужчину, пытающегося угнать чужую машину, задержали сотрудник вневедомственной охраны. Инцидент произошёл на улице Радченко в Шатуре, сообщает пресс-служба Росгрвардии Московской области.
«Росгвардейцам поступило сообщение, что неизвестный вскрыл замок на чужом легковом автомобиле и проник в салон. Однако завести двигатель угонщик не успел — его задержали на месте преступления и передали полиции», — говорится в сообщении.Задержанным оказался 27-летний местный житель. Он рассказал, что собирался сдать угнанную машину на металлолом. Полиция выяснила, что ранее этого человека уже судили за аналогичное преступление.
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