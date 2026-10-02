В Подмосковье живодёр несколько дней издевался над кошкой и напал на полицейских
В Подольске задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с животным. По данным волонтёров, он несколько дней издевался над кошкой в своей квартире.
Как информирует телеграм-канал SHOT, в течение дня представители зоозащитного сообщества и сотрудники полиции пытались попасть в жилище, однако хозяин игнорировал требования открыть дверь и передать животное. Ближе к вечеру подозреваемый распылил содержимое газового баллончика в сторону правоохранителей и волонтёров.
После этого мужчину задержали и доставили в отделение. Кошки в квартире не обнаружили. По словам волонтёров, помещение находится в антисанитарном состоянии: стены исписаны фамилией мужчины, в комнате стоит резкий запах гнили. Подозреваемый не сообщает, где находится животное, расследование продолжается.
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