Заключенные устроили бунт в поезде в Кабардино-Балкарии
Вечером в вагоне поезда Владикавказ – Адлер в районе станции Муртазово с этапируемыми заключёнными сорвали стоп-кран, после чего вспыхнул бунт. Об этом сообщает источник газеты «Известия».
По предварительным данным, арестантам удалось завладеть оружием конвоя. В результате столкновения один сотрудник ФСИН погиб, ещё трое получили ранения.
Сейчас заключённые удерживают вагон, забаррикадировавшись внутри, и не передают пострадавших сотрудников ведомства. Место происшествия находится под оцеплением, признаков попытки побега пока не зафиксировано. На место продолжают прибывать экстренные службы.
Ранее в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении банды преступников. Материалы передали в Верховный суд.
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