Появились подробности ДТП с участием осужденного легионера «Спартака» в ОАЭ

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Футболит московского «Спартака» Квинси Промес попал в аварию в ОАЭ еще 15 января. Детали ДТП появились в распоряжении Телеграм-канала Baza.
По данным источника, Промес врезался в автобус и ухал с места аварии, а через неделю беспрепятственно покинул страну. Футболист вылетал в Арабские Эмираты, чтобы отпраздновать свой день рождения. Он вернулся в Москву 17 января. Его спокойно выпустили из ОАЭ из-за того, что полиция страны не была в курсе, что он виновник ДТП.
Узнать, кто виновен в аварии, правоохранители ОАЭ смогли, когда «Спартак» был на сборах. 13 марта Промеса арестовали в ОАЭ. Ранее он находился под домашним арестом.
Напомним, 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу 9 лет тюрьмы. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Помимо этого, у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.
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Узнать, кто виновен в аварии, правоохранители ОАЭ смогли, когда «Спартак» был на сборах. 13 марта Промеса арестовали в ОАЭ. Ранее он находился под домашним арестом.
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Алина Юрчак