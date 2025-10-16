Появились подробности массового ДТП в Уфе
СК Республики Башкортостан возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг после массового ДТП на улице Новоженова в Уфе, в котором столкнулись 12 автомобилей. Данные приводит URA.RU.
В результате аварии погибли двое людей, восемь получили ранения.
По версии следствия, 15 октября грузовой автомобиль Shacman врезался в 11 машин, которые находились на его пути. Как сообщили в СК, 27‑летний водитель грузовика не имел российского водительского удостоверения соответствующей категории и осуществлял грузоперевозки «внештатно», без оформленной деятельности.
Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить, соответствовали ли услуги по грузоперевозке требованиям законодательства и нормам безопасности. Также СК инициировал передачу ему материалов уголовного дела, возбужденного МВД в отношении водителя.
По данным прокуратуры Башкирии, предполагаемого виновника ДТП задержали. Сотрудники полиции проводят следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Читайте также: