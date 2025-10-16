Появились подробности массового ДТП в Уфе

16 октября 2025, 20:35

Устроивший массовое ДТП в Уфе водитель был без прав

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

СК Республики Башкортостан возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг после массового ДТП на улице Новоженова в Уфе, в котором столкнулись 12 автомобилей. Данные приводит URA.RU.