В Амурской области опрокинулся автобус с 48 пассажирами, есть погибшие

16 октября 2025, 02:24

Два человека погибли в результате аварии с автобусом в Амурской области

Фото: istockphoto / Galina Vetertsovskaya

Серьезное ДТП произошло в Свободненском районе Амурской области недалеко от поселка Усть-Пёра. В результате аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля погибли два человека, пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».