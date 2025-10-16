В Амурской области опрокинулся автобус с 48 пассажирами, есть погибшие
Два человека погибли в результате аварии с автобусом в Амурской области
Серьезное ДТП произошло в Свободненском районе Амурской области недалеко от поселка Усть-Пёра. В результате аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля погибли два человека, пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».
В момент происшествия в автобусе находилось 48 пассажиров. После столкновения транспортное средство опрокинулось. На место трагедии прибыли сотрудники медицинской службы, ведется оказание необходимой помощи пострадавшим.
Правоохранительные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств аварии, работают ДПС и следственно-оперативная группа.
Читайте также: