Появились подробности массового отравления посетителей суши-бара в Подмосковье

11 июля 2026, 02:11

Отравившиеся едой в суши-баре Зарайска впервые вышли на связь

Фото: istockphoto/peterscode

В Зарайске несколько человек попали в больницу после того, как поели в местном суши‑баре. Пострадавшие поделились с РЕН ТВ подробностями своего состояния.





Одна из отравившихся, Ольга, сейчас в инфекционном отделении. Она заказала еду в суши‑баре на работу вместе с коллегой. Примерно через сутки у них обоих проявились признаки тяжёлого отравления. Девушка находится на позднем сроке беременности, поэтому из‑за ограничений по приёму лекарств ей потребовался постоянный врачебный контроль. Ольга рассказала, что после случившегося ей позвонили якобы от лица заведения и поинтересовались, понравилась ли еда.



«Я говорю: вы что, издеваетесь? Нас отравили. <...> Потом мне написал руководитель, она мне написала извинения и прочее. Но какие там извинения? Она мне копировала сообщение. То есть я Ольга, она мне пишет Ирина», — поделилась пострадавшая.