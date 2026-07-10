Почти два десятка человек отравились в кафе в Подмосковье

10 июля 2026, 22:05

СК открыл дело после отравления 19 человек в кафе в Зарайске

Фото: istockphoto/eternalcreative

В Подмосковье возбудили уголовное дело после массового отравления в кафе, где пострадали 19 человек, включая семерых детей. Об этом стало известно 10 июля.