Почти два десятка человек отравились в кафе в Подмосковье
В Подмосковье возбудили уголовное дело после массового отравления в кафе, где пострадали 19 человек, включая семерых детей. Об этом стало известно 10 июля.
Следователи квалифицировали произошедшее по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, ответственные за предоставление небезопасного питания.
Ранее массовое отравление произошло в одном из российских ресторанов. Заведение закрыли на два месяца.
Кроме того, аналогичная ситуация наблюдалась с десятками туристов в Анталье. Подробности в нашем материале.
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