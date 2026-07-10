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Почти два десятка человек отравились в кафе в Подмосковье

СК открыл дело после отравления 19 человек в кафе в Зарайске
Фото: istockphoto/eternalcreative

В Подмосковье возбудили уголовное дело после массового отравления в кафе, где пострадали 19 человек, включая семерых детей. Об этом стало известно 10 июля.



Следователи квалифицировали произошедшее по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, ответственные за предоставление небезопасного питания.

Ранее массовое отравление произошло в одном из российских ресторанов. Заведение закрыли на два месяца.

Кроме того, аналогичная ситуация наблюдалась с десятками туристов в Анталье. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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