Жительница Москвы заявила в полицию на гадалку из «ТикТока», которая не смогла приворожить парня
Москвичка заявила в полицию на гадалку из «ТикТока», которая не смогла приворожить парня: девушка отдала 450 тыс. рублей за магические ритуалы, однако стоявшая на молодом человеке «защита» оказалась сильнее. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В конце мая этого года 25‑летняя жительница столицы отправилась на отдых в Дубай. Там девушка познакомилась с 30‑летним ливийцем. У пары быстро завязались отношения.
После возвращения в Москву влюбленные продолжили общение, однако спустя время объявилась избранница ливийца. Она написала москвичке, чтобы та забыла его номер.
Вскоре в «ТикТоке» россиянке попалась страничка потомственной гадалки‑таролога. Она согласилась помочь жительнице Москвы, однако потом стало известно, что на парне стоят разные «защиты», поэтому ритуалов потребовалось много. Девушка несколько раз хотела прекратить сеансы приворота, но гадалка утверждала, что сделать это уже нельзя.
В итоге москвичка отправила гадалке 450 тыс. рублей, но ливийец на связь с ней так и не вышел. После этого девушка отправилась в полицию.
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