Жительница Москвы заявила в полицию на гадалку из «ТикТока», которая не смогла приворожить парня

18 июля 2025, 10:29

Москвичка заявила в полицию на гадалку, которая не смогла приворожить парня

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

Москвичка заявила в полицию на гадалку из «ТикТока», которая не смогла приворожить парня: девушка отдала 450 тыс. рублей за магические ритуалы, однако стоявшая на молодом человеке «защита» оказалась сильнее. Об этом пишет Telegram-канал Baza.