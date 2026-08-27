Выходец из России влетел в толпу людей во Франции
Выходец из России наехал на группу людей во французском городе Кан. Об этом пишет местная газета France 3.
По данным издания, виновником аварии оказался 26-летний уроженец Чеченской республики Ибрагим И. Предположительно, мужчина протаранил толпу после конфликта. Большинство пострадавших — иностранцы, в том числе граждане Афганистана, Египта и Бангладеша.
После содеянного водитель скрылся, однако записи с камер видеонаблюдения позволили полиции установить номер его автомобиля. Позже той же ночью беглеца задержали недалеко от побережья и заключили под стражу.
Уточняется, что в результате ДТП погибли два человека, еще около десяти получили травмы. Несколько из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
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