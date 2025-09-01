В Москве учитель вымогал деньги у девушек, шантажируя их голыми фото
В Москве учитель математики вымогал деньги у девушек, с которыми знакомился на сайте знакомств. Об этом сообщает ТАСС.
Как оказалось, злоумышленник является учителем математики в одной из элитных столичных школ. Он знакомился с пострадавшими на сайте знакомств и под разными предлогами выманивал у них интимные фото. Потом мужчина шантажировал девушек ими и обещал отправить их знакомым. С одной из пострадавших он так пытался получить 10 тысяч рублей.
За это преподавателя отправили в колонию на полтора года. При этом он уже привлекался по такому же обвинению и отбывал срок в тюрьме. Его освободили в 2023 году.
Читайте также: