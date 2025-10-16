Появились подробности о парнях, которые скончались в квартире знакомой в Петербурге
Двое парней, скончавшиеся во время ночевки у подруги в Санкт-Петербурге, перед смертью мешали алкоголь с «лирикой». Подробности приводит телеграм-канал Mash на Мойке.
Трагический инцидент произошел вечером 14 октября в квартире на улице Подводника Кузьмина в Кировском районе. 25-летний Рустам и 27-летний Дмитрий пришли в госте к своей 42-летней знакомой. Во время застолья молодые люди для «дополнительного веселья» приняли прегабалин.
На следующий день хозяйка жилья, вернувшись домой с работы, обнаружила гостей без признаков жизни. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас они выясняют точные причины и обстоятельства произошедшего, а также происхождение препарата.
Напомним, что при осмотре тел специалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти.
