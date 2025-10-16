Появились подробности о парнях, которые скончались в квартире знакомой в Петербурге

16 октября 2025, 11:15

Погибшие во время застолья в Петербурге парни мешали алкоголь с «лирикой»

Фото: iStock/aradaphotography

Двое парней, скончавшиеся во время ночевки у подруги в Санкт-Петербурге, перед смертью мешали алкоголь с «лирикой». Подробности приводит телеграм-канал Mash на Мойке.