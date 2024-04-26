Появились подробности о подозреваемых в расправе в Херсонской области военных

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По предварительным данным, двое российских военнослужащих, подозреваемых в убийстве семи человек в Херсонской области, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Источник уточнил, что подозреваемые поджогли дом, в котором продавали алкоголь, после чего убили женщину и увезли двух знакомых.
Позднее, находясь в Абрикосовке, они вступили в конфликт в лесопосадке. В результате столкновения военные убили своих знакомых и спрятали тела. Чтобы уничтожить улики преступления, они подожгли тела.
Затем подозреваемые направились к главе села Абрикосовка, где убили ее и ее мужчину.
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Позднее, находясь в Абрикосовке, они вступили в конфликт в лесопосадке. В результате столкновения военные убили своих знакомых и спрятали тела. Чтобы уничтожить улики преступления, они подожгли тела.
Затем подозреваемые направились к главе села Абрикосовка, где убили ее и ее мужчину.
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Артем Кузьмин