Глава Херсонской области заявил повреждении критической инфраструктуры

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Глава Херсонской области Александр Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры.
Об этом назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации написал в Telegram-канале. По его данным, попадания были зафиксированы в объекты критической инфраструктуры. Какие именно здания попали под удар, он не пояснил.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что этой ночью зафиксирован удар по складу ВСУ в городе Умань Черкасской области Украины.
Незадолго до этого Лебедев заявил, что ВС РФ ударили по военному аэропорту в городе Миргород Полтавской области, а также по расположению ВСУ в городе Новый Буг Николаевской области.
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Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что этой ночью зафиксирован удар по складу ВСУ в городе Умань Черкасской области Украины.
Незадолго до этого Лебедев заявил, что ВС РФ ударили по военному аэропорту в городе Миргород Полтавской области, а также по расположению ВСУ в городе Новый Буг Николаевской области.
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Алёна Самарева