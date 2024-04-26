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Совершивших убийства в Херсонской области военных передали военной полиции

РБК: Застреливших семерых человек под Херсоном военных передали военной полиции
26 апреля 2024, 08:04
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Два российских военнослужащих задержаны в рамках уголовного дела об убийстве семерых человек в Херсонской области. Об этом сообщает издание РБК.


Преступления были совершены в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области. Тела семи человек были найдены со следами насильственной смерти. По данным издания, военнослужащие намеревались поселиться в Абрикосовке, однако глава сельской администрации сообщила, что свободных домов для этих целей нет. Тогда военные расправились с женщиной. Один из задержанных ранее уже был судим за убийство.

Оба фигуранта признались в свершенных преступлениях. В настоящее время они переданы военной полиции.

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