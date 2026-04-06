Появились подробности о пожаре в ТЦ Калининграда

06 апреля 2026, 14:56

Беспрозванных: пожарные почти сутки работали у ТЦ Калининграда

Фото: iStock/Distortion Media

Сотрудники МЧС почти сутки работали на месте пожара в торговом центре Калининграда. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале.





По его словам, возгорание полностью ликвидировали. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства происшествия, ведется всестороннее расследование.

«Благодарю всех сотрудников МЧС, боролись с огнем в сложных погодных условиях. Спасибо бригадам скорой помощи, правоохранительным органам и тем, кто не остался безразличным, помогал калининградцам при эвакуации», — написал Беспрозванных.