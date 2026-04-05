Очевидцы рассказали о пожаре в ТЦ Калининграда

Во время пожара в ТЦ Калининграда люди выпрыгивали в окна

В торговом центре «Гиант» в Калининграде во время пожара 5 апреля находилось много посетителей.





Как пишет «Газета.Ru», по словам свидетельницы Вероники, наблюдавшей за происходящим с противоположной стороны дороги, здание горело по всему периметру. Она отметила, что сотрудники МЧС, пожарные, скорая и полиция прибыли на место оперативно. Особенно много взрослых с детьми, по ее словам, было в развлекательном центре «Арлепарк» на третьем этаже. При обнаружении пожара люди начали выбегать, некоторые выбирались через окна в туалетных комнатах.



Другая жительница Калининграда София сообщила, что в момент ЧП в ТЦ находилась её сестра, которая не пострадала. Сестра зашла в магазин за продуктами, а когда собралась выходить, почувствовала запах гари и увидела, что горит весь второй этаж. Рядом с ней упал горящий обломок, после чего она в слезах покинула здание и уехала на такси.



Пожар в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте произошёл днём 5 апреля. В пресс-службе МЧС России уточнили, что площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. Огонь распространился по фасадной обшивке и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о трёх пострадавших.



