Появились подробности о семье девочки, которую пытался утащить педофил в Тюмени

Едва не ставшая жертвой педофила в Тюмени девочка воспитывается в полной семье

В Тюмени предотвратили нападение на девочку, которую мужчина пытался затащить в подъезд. Председатель совета дома Ольга сообщила, что ребенок воспитывается в полной семье, пишет РИА Новости.





По словам соседки Натальи, семейство переехало недавно. В субботу в соцсетях распространилась запись с камер видеонаблюдения: на кадрах видно, как мужчина со спущенными штанами несет ребенка на руках и пытается зайти в дом.



Заподозрившие неладное дети привлекли внимание взрослых, и девочку спасла проезжавшая мимо женщина. В правоохранительных органах агентству подтвердили, что злоумышленника задержали.



Подъезд оборудован камерами, полиция оперативно прибыла на вызов. Отец девочки рассказал СМИ, что нападавший живет в доме напротив.



