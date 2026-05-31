Тюменца обвинили в надругательстве над девочкой в подъезде, он признал вину

31 мая 2026, 11:51

В Тюмени обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пятилетней девочки признал вину. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Инцидент произошел днем 28 мая во дворе дома № 36 по улице Судостроителей.





Мужчина применил физическую силу к ребенку, затащил его в подъезд и надругался над ним. Пресечь преступление помогли двое мальчиков, которые привлекли внимание прохожей — женщина смогла забрать девочку.



В соцсетях опубликовали кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как злоумышленник со спущенными штанами пытается занести ребенка в подъезд.



Фигуранту предъявили обвинение. В суде он раскаялся в содеянном и просил о домашнем аресте, однако Ленинский районный суд Тюмени избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. О задержании ранее сообщали в правоохранительных органах.



