Появились подробности о шизофренике, взорвавшем психолога и росгвардейцев в Элисте

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Шизофреник, взорвавший психолога и росгвардейцев в Элисте, хранил СВУ в кастрюлях и стеклянных банках у себя на кухне. 28-летний Сергей Данилов с детства интересовался химией и сам собрал оба взрывчатых устройства. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
Парень планировал преступление заранее. В день празднования национального праздника весны Цаган Сар он пришел к психологу в центр медиации и образовательных услуг «Альтернатива» обмотанный проводами и со взрывчаткой. Сергей хотел, чтобы психолог Намджил Яманова помогла ему сняться с учёта в психдиспансере, где он состоит с 2016 года. Когда она отказалась, он взорвал устройство.
Также пострадал 37-летний супруг психолога Герман Яманов, который приехал, чтобы её забирать с работы. Пара все еще в тяжёлом состоянии. Сам Данилов скончался, его разорвало на куски.
Местные жители описывают Данилова как тихого и замкнутого человека. После смерти матери три года назад психическое состояние мужчины усугубилось.
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Алина Юрчак