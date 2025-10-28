Появились подробности о состоянии девочки, сбитой пьяным водителем в Ревде

28 октября 2025, 16:49

Сбитую пьяным водителем в Ревде школьницу перевели в больницу Екатеринбурга

Фото: iStock/sudok1

Пострадавшую в ДТП в Ревде школьницу перевели в больницу Екатеринбурга. Подробности о состоянии девочки раскрыли в минздраве региона.