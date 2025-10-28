Появились подробности о состоянии девочки, сбитой пьяным водителем в Ревде
Пострадавшую в ДТП в Ревде школьницу перевели в больницу Екатеринбурга. Подробности о состоянии девочки раскрыли в минздраве региона.
Изначально ребенок попал в медицинское учреждение в сознании. У него диагностировали множественные переломы костей обеих ног и ушиб головного мозга средней степени тяжести. Впоследствии ей провели операцию, перед которой врачи дистанционно проконсультировались с коллегами из Москвы.
Юной пациентке, в частности, проводили интенсивную терапию, искусственную вентиляцию легких и переливание крови. В настоящее время она находится под круглосуточным наблюдением, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Напомним, авария произошла вечером 27 октября на улице Чехова. 37‑летний водитель «Лады» потерял управление и сбил трех девочек, которые стояли перед «зеброй». Две из них погибли на месте, третью экстренно госпитализировали.
