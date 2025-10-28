Убивший двух школьниц в Ревде водитель находился в длительном запое
В городе Ревда Свердловской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал 37-летний водитель Михаил С., находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
По данным издания, после приобретения автомобиля «Лада» в начале октября мужчина начал злоупотреблять алкоголем. Очевидцы неоднократно замечали его неадекватное поведение за рулём. Водитель систематически превышал скорость и опасно управлял транспортным средством. За несколько часов до трагедии местные жители сняли на видео манёвры автомобилиста, выражая обеспокоенность безопасностью детей на улицах.
Трагедия разыгралась на улице Чехова, где автомобиль под управлением Михаила С. потерял управление, сбил трёх несовершеннолетних девочек на тротуаре и врезался в магазин. Две школьницы погибли на месте, третья пострадавшая находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, совершённом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
