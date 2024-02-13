Появились подробности о состоянии Евгения Петросяна

Фото: РИА Новости / Екатерина Лызлова
Состояние 78-летнего юмориста Евгения Петросяна на данный момент остается без изменений. Как сообщает издание «360», ссылаясь на собственный источник, Евгения Петросяна, накануне вечером артист обратилась за медицинской помощью из-за болей. Ему поставили обезболивающее.
Ранее Телеграм-канал Mash писал, что ночью состояние артиста больнице резко ухудшилось. Медики обнаружили у Петросяна обострение хронической гипертонии и стабилизировали состояние.
Позже стало известно, что юморист сломал плечо. Сейчас его готовят к операции.
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