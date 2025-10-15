Во Владивостоке сиделка избивала 90-летнюю пенсионерку и забирала её пенсию
Во Владивостоке семья 90-летней женщины с инвалидностью первой степени, обвинила сиделку в жестоком обращении и мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам внучки Людмилы Ж., сиделка Нигорхан Т., которую наняли в феврале 2022 года для ухода за бабушкой, систематически избивала пожилую женщину и присваивала её пенсию.
Три дня назад внучка приехала без предупреждения и с ужасом обнаружила, что у Людмилы нет ни еды, ни лекарств, ни даже воды. Пенсионерка находилась в ужасном состоянии: у неё появились пролежни, одна рука не двигалась, были заметны синяки на ногах, спине и бёдрах. По словам внучки, бабушка боялась сиделку и никогда не жаловалась на неё.
После вызова полиции сиделка сбежала. Родственники утверждают, что она не только избивала Людмилу, таскала её за волосы по дому, но и сдавалa кровать в квартире, а также забирала пенсию пожилой женщины.
Семья уже подала заявление в полицию, однако ответа пока не последовало. Сейчас пенсионерка находится под присмотром в частном пансионате Владивостока. Расследование продолжается.
Читайте также: