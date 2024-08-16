Появились подробности о состоянии пилотов упавшего под Иркутском Ту-22М3

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
Экипаж бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение в Иркутской области, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Согласно данным источника, медики диагностировали у одного из членов экипажа черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом копчика. У второго пилота — перелом грудины. У третьего летчика сломана нога.
В настоящее время все выжившие члены экипажа находятся в областной больнице.
Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 15 августа. В Минобороны сообщили, что все четверо пилотов успешно катапультировались. Воздушное судно совершало плановый полет и упало в безлюдной местности, пострадавших и разрушений на земле нет.
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Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области – видео
В настоящее время все выжившие члены экипажа находятся в областной больнице.
Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 15 августа. В Минобороны сообщили, что все четверо пилотов успешно катапультировались. Воздушное судно совершало плановый полет и упало в безлюдной местности, пострадавших и разрушений на земле нет.
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Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области – видео
Екатерина Коршунова