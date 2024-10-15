Появились новые данные об автомобиле, который был взорван в Юго-Западном округе Москвы

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Китайский внедорожник, в который на улице Профсоюзной в Юго-Западном округе Москвы было установлено самодельное взрывное устройство (СВУ), принадлежит 44-летнему московскому бизнесмену и ресторатору Виктору М. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Сообщается, что в результате взрыва владелец автомобиля потерял часть кисти и получил ранение ноги. По данным канала, после взрыва пострадавший ресторатор успел схватить своего ребенка и подняться на 15-й этаж дома, истекая кровью. Уже находясь в квартире, он вызвал скорую помощь.
Отмечается, что Виктор является совладельцем 13 компаний, большинство из которых связаны с ресторанным бизнесом. Помимо этого, стало известно, что бизнесмен владел долями в известных заведениях, таких как «Гадкий койот» и Dirty dance bar в Москве, а также «Бунин бар» в Екатеринбурге.
После происшествия мужчина был госпитализирован в НИИ Склифосовского для оказания медицинской помощи. В настоящее время бизнес-разборки рассматриваются как одна из основных версий мотива покушения на убийство. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».
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Появились кадры с места подрыва авто на Юго-западе Москвы
Отмечается, что Виктор является совладельцем 13 компаний, большинство из которых связаны с ресторанным бизнесом. Помимо этого, стало известно, что бизнесмен владел долями в известных заведениях, таких как «Гадкий койот» и Dirty dance bar в Москве, а также «Бунин бар» в Екатеринбурге.
После происшествия мужчина был госпитализирован в НИИ Склифосовского для оказания медицинской помощи. В настоящее время бизнес-разборки рассматриваются как одна из основных версий мотива покушения на убийство. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».
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Дарья Осипова