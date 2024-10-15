Появились новые данные об автомобиле, который был взорван в Юго-Западном округе Москвы

Китайский внедорожник, в который на улице Профсоюзной в Юго-Западном округе Москвы было установлено самодельное взрывное устройство (СВУ), принадлежит 44-летнему московскому бизнесмену и ресторатору Виктору М. Об этом информирует Telegram-канал Shot.