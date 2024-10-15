В Москве взорвали авто ресторатора: мотивы покушения, число жертв, подробности

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Минувшим утром в Москве взорвали внедорожник владельца известных баров. Возможная причина покушения — разборки конкурентов. В результате ЧП ранения получил ребенок. Подробнее об инциденте читайте в материале «Радио 1».
Взрыв автомобился в Москве: подробности
15 октября в юго-западном районе Москвы произошел взрыв внедорожника Tank, принадлежащего 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву, который является совладельцем сети известных баров. На капоте его автомобиля неизвестные оставили бомбу, замаскировав её в пакет. Сосед Мишачева, прогуливаясь с собакой, первым заметил подозрительный предмет на машине предпринимателя. Он сразу сообщил об этом Виктору, и они с соседом и сыном поспешили к автомобилю.
Когда бизнесмен попытался убрать пакет, раздался взрыв. По информации оперативных служб, мощность взрывного устройства не превышала 100 граммов в тротиловом эквиваленте.
Кто пострадал при взрыве
В результате взрыва пострадали трое человек. Среди них — бизнесмен Мишачев, его сын и сосед, который в этот момент садился в свою машину, припаркованную рядом. У Мишачева сильно травмирована рука, у него открытый перелом, сосед получил осколочное ранение в бедро, а у ребенка — рассечение головы.
Фото: СК РФ по Москве/Сотрудники СК на месте взрыва автомобиля в Москве
Причины покушения на бизнесмена
По информации телеграм-канала Shot, СВУ на капот автомобиля Мишачева в Москве могли установить конкуренты. Профессиональная деятельность бизнесмена рассматривается как одна из версий произошедшего. Также стало известно, что предприниматель имел задолженность по зарплате перед своими работниками, сообщает портал Mash. Источник утверждает, что это могло стать причиной конфликтов между Мишачевым и его сотрудниками. В ближайшие дни планировалась встреча, на которой должны были обсуждаться вопросы выплаты зарплаты. Обе версии прорабатываются следователями.
Виктор Мишачев: что о нем известно
44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву, пострадавшему при взрыве, принадлежит компания «Шейкер Групп», в которую входят бары под брендом «Гадкий койот» в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Кельне и Сингапуре, а также мясной ресторан «ГОВЯDИНА». Бизнесмен владеет долями в 13 компаниях, в основном связанными со сферой общепита.
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Анастасия Хохлова