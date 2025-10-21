Появились подробности о состоянии выброшенной отцом из окна четвертого этажа девочки

21 октября 2025, 12:49

Рахматуллин: Сброшенная отцом с четвертого этажа в Уфе девочка пошла на поправку

Фото: iStock/Golfcuk

Трехлетняя девочка, выброшенная отцом из окна четвертого этажа дома в Уфе, пошла на поправку. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем блоге.