Появились подробности о состоянии выброшенной отцом из окна четвертого этажа девочки
Трехлетняя девочка, выброшенная отцом из окна четвертого этажа дома в Уфе, пошла на поправку. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем блоге.
По информации чиновника, ребенок, доставленный спецбортом в Российскую детскую клиническую больницу в Москве 17 октября, находится под наблюдением медицинских специалистов. Министр добавил, что девочке оказывается специализированная высокотехнологичная медицинская помощь.
Инцидент произошел 9 октября в Уфе, когда 34-летний мужчина выбросил свою дочь из окна четвертого этажа. Согласно предварительным данным, причиной этого поступка стал нервный срыв. Подозреваемый состоял на учете в психоневрологическом диспансере и проходил лечение у психиатра 15 лет назад.
