Появились подробности о выживании дрейфовавшего 67 дней в море мужчины

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
Михаил Пичугин размачивал горох и пил дождевую воду. Так ему удалось выжить, проведя в открытом море в дрейфующей лодке более двух месяцев. Об этом пишет Shot.
По данным издания, Пичугин провел в Охотском море 67 дней и смог выжить. Для этого он питался горохом и собирал дождевую воду. За это время мужчина похудел до 50 кг.
9 августа двое мужчин и 15-летний подросток вышли в море на лодке «Байкат 470», после чего связь с ними была потеряна. В результате поисковой операции 14 октября лодку нашли. Оказалось, что мужчина был на лодке с трупами 15-летнего племянника и брата. Подросток умер первым от обезвоживания и переохлаждения, далее умер и брат Пичугина. Михаил привязал брата и племянника к лодке, чтобы их не снесло во время шторма.
Он рассказал, что запасов еды и воды у них было примерно на две недели. Удерживаться катамарану на воде помогал плавучий якорь. Михаил обвесил лодку светоотражательными спасательными жилетами, чтобы его было легче заметить в темноте. Сам он также был в жилете.
После спасения мужчина несколько раз поел, сейчас он находится в реанимации. По словам врачей, состояние Пичугина удалось стабилизировать. Его жизни ничего не угрожает.
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9 августа двое мужчин и 15-летний подросток вышли в море на лодке «Байкат 470», после чего связь с ними была потеряна. В результате поисковой операции 14 октября лодку нашли. Оказалось, что мужчина был на лодке с трупами 15-летнего племянника и брата. Подросток умер первым от обезвоживания и переохлаждения, далее умер и брат Пичугина. Михаил привязал брата и племянника к лодке, чтобы их не снесло во время шторма.
Он рассказал, что запасов еды и воды у них было примерно на две недели. Удерживаться катамарану на воде помогал плавучий якорь. Михаил обвесил лодку светоотражательными спасательными жилетами, чтобы его было легче заметить в темноте. Сам он также был в жилете.
После спасения мужчина несколько раз поел, сейчас он находится в реанимации. По словам врачей, состояние Пичугина удалось стабилизировать. Его жизни ничего не угрожает.
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Элина Позднякова