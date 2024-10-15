В Охотском море найден живым один из трёх пропавших в августе

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Один человек из трёх, пропавших в августе на лодке в Хабаровском крае, найден живым в Охотском море. Судно обнаружено около села Усть-Хайрюзово на Камчатке, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
9 августа двое мужчин и 15-летний подросток вышли в море на лодке «Байкат 470», после чего связь с ними была потеряна. В результате поисковой операции, 14 октября лодку нашли. Два человека погибли, один выжил и находится под медицинским наблюдением.
В поисках участвовали четыре воздушных судна МЧС и беспилотники.
Ранее сообщалось, что в Дербенте группа из 20 школьников жестоко избила девятиклассника, который был госпитализирован с тяжелыми травмами, включая перелом височно-скуловой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По словам семьи мальчика, инициатор нападения заплатил участникам драки по 500 рублей «за услугу и поддержку». Близкие пострадавшего подозревают, что виновников пытаются защитить от ответственности.
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В поисках участвовали четыре воздушных судна МЧС и беспилотники.
Ранее сообщалось, что в Дербенте группа из 20 школьников жестоко избила девятиклассника, который был госпитализирован с тяжелыми травмами, включая перелом височно-скуловой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По словам семьи мальчика, инициатор нападения заплатил участникам драки по 500 рублей «за услугу и поддержку». Близкие пострадавшего подозревают, что виновников пытаются защитить от ответственности.
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Елена Перлова