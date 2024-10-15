Daily Mail: мать двоих детей насмерть зажало между кроватью и матрасом

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Жительница Великобритании трагически погибла от удушья, когда её зажало между матрасом и основанием кровати из-за неисправности пружинного механизма. Об этом сообщает газета Daily Mail.
По данным издания, мать двоих детей, Хелен Дэйви, задохнулась после того, как газовая пружина подъемной кровати дала сбой. Женщина наклонилась к месту для хранения вещей под матрасом, когда внезапно платформа кровати опустилась, придавив её голову. Этот инцидент привёл к гибели Хелен, так как она не смогла самостоятельно выбраться из-за блокировки механизма.
Ранее сообщалось, что россиянка бросила в туалете турецкого аэропорта новорожденного ребенка. Инцидент произошел в Анталье: ребенка обнаружил уборщик в туалете для инвалидов. Малыш находился там в течение двенадцати минут. Согласно информации источника, мать ребенка прошла паспортный контроль и собиралась улететь в Москву вместе с подругой. Девушек задержали, а новорожденного после оказания первой помощи доставили в больницу.
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Елена Перлова