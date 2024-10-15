Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Daily Mail: мать двоих детей насмерть зажало между кроватью и матрасом

Daily Mail: мать двоих детей насмерть зажало между кроватью и матрасом

15 октября 2024, 06:17
Фото: istock/Elena Chelysheva

Фото: istock/Elena Chelysheva

Жительница Великобритании трагически погибла от удушья, когда её зажало между матрасом и основанием кровати из-за неисправности пружинного механизма. Об этом сообщает газета Daily Mail.


По данным издания, мать двоих детей, Хелен Дэйви, задохнулась после того, как газовая пружина подъемной кровати дала сбой. Женщина наклонилась к месту для хранения вещей под матрасом, когда внезапно платформа кровати опустилась, придавив её голову. Этот инцидент привёл к гибели Хелен, так как она не смогла самостоятельно выбраться из-за блокировки механизма.

Ранее сообщалось, что россиянка бросила в туалете турецкого аэропорта новорожденного ребенка. Инцидент произошел в Анталье: ребенка обнаружил уборщик в туалете для инвалидов. Малыш находился там в течение двенадцати минут. Согласно информации источника, мать ребенка прошла паспортный контроль и собиралась улететь в Москву вместе с подругой. Девушек задержали, а новорожденного после оказания первой помощи доставили в больницу.

Читайте также:

На железной дороге в Павловском Посаде погиб мальчик-зацепер

В Охотском море найден живым один из трёх пропавших в августе

МВД Дагестана: 20 школьников избили девятиклассника за 500 рублей
#женщина
#мать
#смерть
В Охотском море найден живым один из трёх пропавших в августе
15 октября 2024, 05:43

Фото: istock/bksrus

Один человек из трёх, пропавших в августе на лодке в Хабаровском крае, найден живым в Охотском море. Судно обнаружено около села Усть-Хайрюзово на Камчатке, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
9 августа двое мужчин и 15-летний подросток вышли в море на лодке «Байкат 470», после чего связь с ними была потеряна. В результате поисковой операции, 14 октября лодку нашли. Два человека погибли, один выжил и находится под медицинским наблюдением.

В поисках участвовали четыре воздушных судна МЧС и беспилотники.

Ранее сообщалось, что в Дербенте группа из 20 школьников жестоко избила девятиклассника, который был госпитализирован с тяжелыми травмами, включая перелом височно-скуловой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По словам семьи мальчика, инициатор нападения заплатил участникам драки по 500 рублей «за услугу и поддержку». Близкие пострадавшего подозревают, что виновников пытаются защитить от ответственности.

Читайте также:

Верховный суд РФ поддержал отставку судьи за мат и близкие отношения с адвокатом

Москвичка отдала притворившимся сотрудниками ФСБ мошенникам более 20 млн рублей

Муж изнасилованной женщины расстрелял заключенного на выходе из казанской ИК-2
#подросток
#мчс
#море
#операции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» погиб в Мали
«Разгрузка Вагнера»: Командир ЧВК «Вагнер» Приходько погиб на задании в Мали
15 октября 2024, 03:18

Фото: istock/Semen Salivanchuk

Командир 9-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» с позывным «Майкл» (Михаил Приходько) погиб в Мали во время выполнения боевого задания, сообщил Telegram-канал «Разгрузка Вагнера», связанный с группировкой.
По данным канала, Приходько погиб 2 октября, когда его отряд столкнулся с превосходящими силами террористов. В критический момент командир принял решение о выдвижении группы быстрого реагирования и лично возглавил операцию. Благодаря его действиям удалось нанести точный огневой удар по исламистам с использованием артиллерии и авиации.

В ходе боя «Майкл» лично уничтожил восемь боевиков, но получил смертельные ранения. В сообщении отмечается, что его действия были хладнокровными и профессиональными, несмотря на непрекращающийся огонь противника.

Михаил Приходько будет посмертно награжден звездой героя ЧВК «Вагнер». Бойцы «Вагнера» начали свою деятельность в Мали в 2021 году для поддержки правительственных войск в борьбе с исламистскими группировками.

Читайте также:

Москвичка отдала притворившимся сотрудниками ФСБ мошенникам более 20 млн рублей

Муж изнасилованной женщины расстрелял заключенного на выходе из казанской ИК-2

В Тюмени риелтор назвал убийцей бойца СВО и отказался оказать услуги его семье
#вагнер
#чвк
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД Дагестана: 20 школьников избили девятиклассника за 500 рублей
15 октября 2024, 02:35

Фото: istock/Motortion

В Дербенте группа из 20 школьников жестоко избила девятиклассника, который был госпитализирован с тяжелыми травмами, включая перелом височно-скуловой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, ссылаясь на семью пострадавшего. По словам семьи мальчика, инициатор нападения заплатил участникам драки по 500 рублей «за услугу и поддержку». Близкие пострадавшего подозревают, что виновников пытаются защитить от ответственности.

«Родители пострадавшего требуют справедливого разбирательства, так как спустя шесть дней они столкнулись с сопротивлением со стороны школы. Уверена, что правоохранители выявят всех виновных», — написала Гариева в Telegram.
Администрация Дербента подтвердила, что драка произошла 9 октября между учащимися 9-го и 11-го классов. Заявление о нападении было подано в тот же день. По словам властей, все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Читайте также:

Москвичка отдала притворившимся сотрудниками ФСБ мошенникам более 20 млн рублей

Верховный суд РФ поддержал отставку судьи за мат и близкие отношения с адвокатом

Муж изнасилованной женщины расстрелял заключенного на выходе из казанской ИК-2
#драка
#мвд
#школы
#родители
#семьи
#администрация
#заявление
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губерниев пожелал Литвину поумнеть
14 октября 2024, 21:00

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал арест президента медийного футбольного клуба Lit Energy Михаила Литвина.
Он отметил, что Литвину не мешало бы прибавить ума.

«Публичный человек должен правильно и умело реагировать на всё, что происходит во внешней среде. Он легко отделался, но эта история не закончена, потому что появилась масса информации по поводу купленного военного билета. Смотришь на людей – вроде умные ребята, а начинаешь анализировать и думаешь: «Что же вы такие бестолковые?» Что я могу ему пожелать? Поумнеть», – отметил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее сообщалось, что на 13 суток арестовали блогера Михаила Литвина за то, что мужчина ударил болельщика на футболе.

Читайте также:

112: Блогер Литвин получил 13 суток административного ареста за удар болельщика

Блогер Михаил Литвин извинился за драку с фанатом ЦСКА

Блогеру Мише Литвину грозит 15 суток за хулиганство
#хулиганство
#блогер
#спорт
#футбол
#драка
#суд
#арест
#закон
#селебрити
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвичка отдала притворившимся сотрудниками ФСБ мошенникам более 20 млн рублей
14 октября 2024, 19:23

Фото: iStock/welcomia

Жительница Москвы в течение десяти дней передала 20 млн 380 тыс. рублей мошенникам, которые представились сотрудниками ФСБ.
Всё это время связь с потерпевшей поддерживали двое мужчин, которые диктовали женщине, как и где передавать деньги. Как пишут «Известия», девушка несколько раз вносила деньги в банкоматы по разным адресам, осуществляла переводы на счета, а также использовала купленный по просьбе мошенников новый сотовый телефон для перевода средств. Уточняется, что потерпевшая, осознав после передачи денег, что всё это время общалась с мошенниками, написала заявление в правоохранительные органы.

А в Новокузнецке осудили мать троих детей, которая обманным путём получала социальные выплаты после того, как лишилась родительских прав. Таким образом женщина получила от государства 270 тыс. рублей за год незаконно.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — приводит «Сiбдепо» сообщение прокуратуры Кузбасса.

Ранее в Москве задержали организатора и семерых работников мошеннического модельного агентства, которые под видом платного обучения обманывали клиентов на суммы от 100 до 150 тысяч рублей.

Читайте также:

«Блистать на обложках журналов»: в Москве вскрыли псевдомодельное агентство

В Роскачестве раскрыли, каким категориям граждан откажут в ипотеке

В МВД РФ рассказали о новой уловке мошенников с помощью «выписки» из медкарты
#суд
#деньги
#мвд
#выплаты
#женщина
#наказание
#заявление
#социальные выплаты
#рф
#мошенники
#закон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Верховный суд РФ поддержал отставку судьи за мат и близкие отношения с адвокатом
14 октября 2024, 18:01

Фото: iStock/gorodenkoff

Верховный суд России признал законным лишение полномочий судьи Александры Хиталенко за нарушение этических норм, которое выражалось в тесных внепроцессуальных отношениях с одним из адвокатов. Об этом сообщает РАПСИ.
Уточняется, что экс-судья состояла в близких отношениях с одним из адвокатов и даже проживала с ним. В рекламных целях она передавала его контактные данные потенциальным клиентам.

Также Хиталенко провела у себя дома консультацию, во время которой она и адвокат разъяснили клиентке некоторые правовые вопросы. Еще одним зафиксированным нарушением стал разговор бывшей судьи с использованием нецензурных выражений.

Квалификационная коллегия и Верховный суд решили, что все вышеперечисленное нарушает требования Закона о статусе судей и Кодекс судейской этики.

Читайте также:

112: Блогер Литвин получил 13 суток административного ареста за удар болельщика

Россиянка бросила новорожденного ребенка в туалете турецкого аэропорта

Жителю Мурманска дали 13 лет за отправку СБУ сообщений, компрометирующих ВС РФ
#суд
#адвокат
#данные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Драка произошла на рейсе Анадырь — Москва авиакомпании «Россия»
14 октября 2024, 16:32

Фото: istockphoto/aapsky

На рейсе Анадырь — Москва авиакомпании «Россия» произошла драка, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент привел к посадке самолета в Красноярске.
Уточняется, что один из пассажиров провоцировал конфликт, оскорбляя других людей, а также членов экипажа. После нескольких неудачных попыток успокоить дебошира началась потасовка.

Пилот прервал полет, а агрессора передали полицейским в авиагавани. В результате случившегося пострадавших нет. Позже крылатая машина отправилась в столицу.

Ранее сообщалось, зачем мужчина стрелял в заключенного казанской ИК-2. Известно, что зэк отбывал наказание по статье, связанной с насилием. Раненый мужчина госпитализирован.

Читайте также:

На железной дороге в Павловском Посаде погиб мальчик-зацепер

Жителю Мурманска дали 13 лет за отправку СБУ сообщений, компрометирующих ВС РФ

В Петербурге мигрант избил военного
#мир
#россия
#самолёты
#новости
#драка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Муж изнасилованной женщины расстрелял заключенного на выходе из казанской ИК-2
14 октября 2024, 16:07

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Казани муж изнасилованной девушки выстрелил в лицо заключенному при освобождении из колонии. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, заключенный отбывал наказание в казанской колонии за изнасилование девушки в Дагестане. Ранее он также был судим за наркотики. Его оперативно задержали и отправили в Казань во избежание возможных конфликтов.

14 октября, в понедельник, преступник освободился из места лишения свободы. На выходе в него выстрелил из травматического пистолета муж изнасилованной женщины. Целился ее супруг в лицо обидчика.

Раненого мужчину госпитализировали в городскую больницу, о его состоянии данных нет. При этом стрелка задержали.

Читайте также:

В Петербурге охранник бара Анны Асти выстрелил посетителю в глаз

Житель Уфы подстроил взрыв газа, чтобы избавиться от соседа

Покушение на помощника депутата Госдумы: как он связан с Чечней и заказом на убийство Рамзана Кадырова
#убийство
#наркотики
#взрыв
#женщины
#наказание
#изнасилование
#казань
#взрыв газа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На железной дороге в Павловском Посаде погиб мальчик-зацепер
14 октября 2024, 15:34

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Двенадцатилетний подросток получил смертельные травмы на железнодорожном перегоне между станциями Фрязево и Казанское в Павлово-Посадском городском округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«13 октября вне границ населенного пункта на перегоне «Фрязево — Казанское» летально травмирован мальчик 12 лет — зацепер», — говорится в сообщении.
Кроме того, 14 октября на территории округа произошёл ещё один несчастный случай на железной дороге: около станции Вохна поезд сбил нетрезвого мужчину. Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга, ссадинами на лице и переломом левого колена.

Жителям округа напомнили, что железная дорога является местом повышенной опасности, поэтому здесь нужно строго соблюдать правила поведения: переходить пути только в специально оборудованных местах, вынимать наушники и снимать капюшоны, не подходить к ж/д объектам в нетрезвом виде и не кататься на вагонах, зацепившись снаружи.

Читайте также:

Представители Павловского Посада приняли участие в форуме волонтёров Подмосковья

В Павловском Посаде состоялся показ благотворительного музыкального спектакля «Жить»

В Павловском Посаде проведут благотворительный аукцион осенних заготовок
#павловский посад
#железная дорога
#зацеперы
#смерть
#станция
Следите за нашими новостями
в удобном формате