Появились подробности о задержанной в центре Москвы машины с беспилотником

Фото: iStock/Grigorenko
В задержанной накануне в центре Москвы машине нашли БПЛА самолетного типа и четыре самодельных квадрокоптера обнаружили, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации источника, владелец авто и его попутчики перевозили оборудование с целью дальнейшего изучения. Правоохранители остановили автомобиль, перевозивший в багажнике четыре квадрокоптера и дрон, на Садовом кольце.
Сейчас проводится проверка по факту инцидента.
Накануне писали, что задержанный автомобиль зарегистрирован в Якутии. Якутянином является и один из пассажиров автомобиля, остальные — в Краснодарском крае и Ленинградской области.
Читайте также:
ФСБ обвинила в госизмене украинца, выдавшего себя за беженца
Ликвидированный ФСБ украинский агент попал на видео
ФСБ ликвидировала подозреваемого в теракте в «Крокусе», сбежавшего в Чехове
Сейчас проводится проверка по факту инцидента.
Накануне писали, что задержанный автомобиль зарегистрирован в Якутии. Якутянином является и один из пассажиров автомобиля, остальные — в Краснодарском крае и Ленинградской области.
Читайте также:
ФСБ обвинила в госизмене украинца, выдавшего себя за беженца
Ликвидированный ФСБ украинский агент попал на видео
ФСБ ликвидировала подозреваемого в теракте в «Крокусе», сбежавшего в Чехове
Артем Кузьмин