Появились подробности о женщине, чей труп был найден в строительном мешке в Москве

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Женщина, чей труп был найден в строительном мешке на востоке Москвы, приехала в столицу на новогодние праздники в гости к дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на родственницу погибшей.
Напомним, на улице 16-ая Парковая утром 12 января было обнаружено тело 42-летней женщины в строительном мешке. По предварительным данным, она пролежала там двое суток.
По ее словам, погибшая приехала в гости к своей дочери на новогодние праздники.
По информации столичной прокуратуры, причина смерти будет установлена с помощью судебно-медицинской экспертизы. Сейчас следователи выясняют подробности происшествия и пытаются выйти на след предполагаемого убийцы. Они допрашивают возможных свидетелей, а также изучают камеры видеонаблюдения. Расследование дела координирует заместитель Измайловского межрайонного прокурора Павел Трякин.
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«Я не верю, что это она», — рассказала родственница погибшей женщины.
По информации столичной прокуратуры, причина смерти будет установлена с помощью судебно-медицинской экспертизы. Сейчас следователи выясняют подробности происшествия и пытаются выйти на след предполагаемого убийцы. Они допрашивают возможных свидетелей, а также изучают камеры видеонаблюдения. Расследование дела координирует заместитель Измайловского межрайонного прокурора Павел Трякин.
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Элина Позднякова