Стало известно, куда планировал бежать подозреваемый в убийстве байкера в Москве

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Гражданин Азербайджана Шахин Аббасов, напавший на байкера из-за парковки в столичном районе Люблино, планировал бежать в ЛНР. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Следователи рассматривают версию о том, что трое напавших на Кирилла Ковалёва после совершения преступления планировали двигаться в сторону ЛНР.
Напомним, что в минувшую среду 21-летний Аббасов припарковал свой автомобиль на тротуаре у подъезда дома в Москве. Это не понравилось 24-летнему местному жителю Кириллу Ковалёву, который сделал водителю замечание. Тот, в свою очередь, напал на москвича, избил его и ударил ножом в живот. Молодой человек скончался от полученных травм в больнице.
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Анастасия Чинкова