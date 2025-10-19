Появились подробности об украденных экспонатах Лувра

19 октября 2025, 13:26

Преступники украли украшения из коллекции Наполеона в Лувре

Фото: iStock/AnnaStills

Преступники украли девять драгоценных предметов из коллекции Наполеона, хранящейся в парижском Лувре. Подробности об ограблении приводит Telegram-канал SHOT.