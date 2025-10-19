Появились подробности об украденных экспонатах Лувра
Преступники украли девять драгоценных предметов из коллекции Наполеона, хранящейся в парижском Лувре. Подробности об ограблении приводит Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что воры проникли в музей со стороны набережной Сены, разбили витрины и вынесли из экспозиции девять уникальных изделий из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины.
Среди похищенного – колье, брошь, диадема и другие ювелирные украшения.
На месте продолжают работать правоохранители, а музей останется закрытым на весь день. Ущерб от кражи ещё уточняется.
Ранее в воскресенье министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении в Лувре. Музей оцепили и закрыли. Глава ведомства находится на месте происшествия вместе с силовиками.
Читайте также: