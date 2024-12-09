Стало известно, чей автомобиль взорвали в Донецке

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При взрыве автомобиля в Донецке погиб начальник колонии в Еленовке в ДНР Сергей Евсюков, его жене оторвало ногу, пишет Shot.
По данным издания, Евсюков погиб, а его жене оторвало ногу. В настоящее время женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Предполагается, что взрывное устройство заложили под днищем Toyota Land Cruiser.
На Украине против Евсюкова и его заместителя заведено уголовное дело. Их обвинили в гибели военнопленных ВСУ с «Азовстали» в июле 2022 года. Тогда по колонии в Еленовке были нанесены удары американскими Himars.
Минобороны РФ заявляло, что 50 украинских военнопленных погибли, ещё 73 получили ранения.
Ранее сообщалось, что в центре Донецка произошел взрыв внедорожника.
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Предполагается, что взрывное устройство заложили под днищем Toyota Land Cruiser.
На Украине против Евсюкова и его заместителя заведено уголовное дело. Их обвинили в гибели военнопленных ВСУ с «Азовстали» в июле 2022 года. Тогда по колонии в Еленовке были нанесены удары американскими Himars.
Минобороны РФ заявляло, что 50 украинских военнопленных погибли, ещё 73 получили ранения.
Ранее сообщалось, что в центре Донецка произошел взрыв внедорожника.
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Элина Позднякова