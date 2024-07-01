Пришлось извиняться: В Видном пьяные девушки сломали городскую стелу

Фото: iStock/Igor Vershinsky
В подмосковном городе Видное две пьяные девушки сломали стелу «Я люблю Видное», об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, две девушки 19 и 20 лет сломали буквы на светящейся городской стеле. Правонарушительниц удалось отследить и задержать при помощи камер видеонаблюдения.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело, однако на допросе девушки попросили прощения за совершённый поступок и заявили, что в момент преступления были пьяны.
Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении дальнобойщика, который нашёл на свалке гуманитарную помощь для бойцов СВО.
Читайте также:
СКР возбудил дело против дальнобойщика, нашедшего на свалке гумпомощь для СВО
СК возбудил дело о теракте после обстрела деревни Городище в Курской области
СК возбудил уголовное дело после гибели людей при пожаре в общежитии в Балашихе
В отношении задержанных возбудили уголовное дело, однако на допросе девушки попросили прощения за совершённый поступок и заявили, что в момент преступления были пьяны.
Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении дальнобойщика, который нашёл на свалке гуманитарную помощь для бойцов СВО.
Читайте также:
СКР возбудил дело против дальнобойщика, нашедшего на свалке гумпомощь для СВО
СК возбудил дело о теракте после обстрела деревни Городище в Курской области
СК возбудил уголовное дело после гибели людей при пожаре в общежитии в Балашихе
Евгения Парфентьева