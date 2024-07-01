Названа причина инцидента с поездом «Иволга» в Подмосковье

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Причиной инцидента с поездом «Иволга» на D3 в Подмосковье стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства. Его поставщик будет оштрафован, а контроль качества вновь поступающих устройств будет усилен.
Об этом РИА Новости сообщили в «Трансмашхолдинге», являющимся производителем поездов «Иволга». Агентство напоминает, что инцидент случился 27 июня на МЦД-3. При отправлении электропоезда с платформы Кратово в Московской области между вагонами произошло произвольное расцепление. В результате происшествия никто не пострадал.
«Трансмашхолдинг» сформировал экспертную группу технических специалистов для выяснения причины аварии. На основании проверки было сделано заключение о том, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства. К поставщику будут применены штрафные санкции.
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Александр Бойцов